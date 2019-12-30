Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeMusa İşleyen yönetimindeki öğretmenleri taşıyan minibüs, kar yağışının etkili olduğu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan 14 öğretmen yaralandı.



Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Minibüsteki öğretmenlerin Ahırlı ilçesindeki okullarda görev yaptıkları, kazanın ilçedeki okulların tatil edilmesi nedeniyle Seydişehir'e dönerken yaşandığı öğrenildi.



Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

