Konya'da öldürülüp yakılan kadının katilleri 19 yıl sonra yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 19 yıllık cinayet aydınlatıldı.



Konya'nın Güneysınır ilçesinde 11 Nisan 2006'da kimliği belirsiz yakılmış kadın cesedi bulundu. Olayın aydınlatılması amacıyla Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından çalışma başlatıldı.



2006 yılında kayıp olan şahısların yapılan analizi sonucunda bulunan cesedin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp şahıs olarak aranan Y.Ö. isimli kadın olduğu tespit edildi.



Yapılan teknik takip, inceleme ve yapılan araştırmalar sonucunda Y.Ö.'nün, A.S. isimli erkek ve H.S. isimli kadın tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıkarıldı. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kasten öldürme suçunun faili şüpheliler, olaydan 19 yıl sonra yakalandı.



H.S. isimli kadın olay delillerini gizlemek suçundan yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılırken, A.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.