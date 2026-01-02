Konya'da operasyon. Evi kaçak kliniğe çevirmişler

Konya'da bir eve kaçak klinik operasyonu yapıldı. Operasyon Meram'daki bir eve yapıldı.

Adreste yapılan aramalarda, evin kliniğe dönüştürüldüğü belirlendi.

Operasyon çerçevesinde 3 bin 551 adet enjektör gibi tıbbi malzeme, bin 970 adet gümrük kaçağı ilaç, 402 adet serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi.

EVDE BİRÇOK CİHAZ BULUNDU

Evde ayrıca profesyonel sağlık kuruluşlarında bulunan cihazlar ise dikkat çekti.

Aramalarda, bir adet ozon makinesi, bir adet elektro terapi cihazı, bir adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, bir adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına el konuldu.

CİHAZLARA EL KONULDU

Ele geçirilen cihaz ve malzemeler muhafaza altına alınırken, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak klinik faaliyeti durduruldu.

Operasyonun ardından, izinsiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında KOM Şube Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı.