Konya’da operasyon: Yüzlerce tüfek ve tabanca ele geçirildi

Konya'da ekipler tarafından Beyşehir ilçesinde plakası belirlenen bir araç durduruldu.



Araçta yapılan aramada 505 yarı otomatik av tüfeği, bir pompalı av tüfeği, 505 alev gizleyici, 505 gez, 620 kurma kolu, 290 dipçik bağlantı vidası ve 505 dipçik ele geçirildi.



Operasyon kapsamında bir zanlı gözaltına alındı.

40 RUHSATSIZ TABANCA



Kent merkezinde düzenlenen başka bir operasyonda ise polis ekipleri, plakası belirlenen başka bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin, polisteki işlemleri sürüyor.