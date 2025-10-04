Konya'da orman yangını
Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ormana ulaşan ekipler, büyümeden yangını kontrol altına alındı.
