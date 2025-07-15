Konya'da orman yangını: Alevler Isparta sınırına dayandı

Konya'nın Doğanhisar ilçesi Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli ile Konya itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.



Jandarma ekipleri, bölgeye giden kara yolunda güvenlik önlemi aldı.



Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.



Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.



KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde bugün 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimiz ile aralıksız müdahale edilmektedir." ifadesine yer verildi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Doğanhisar Güvendik mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Allah, sahada görev yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Israrla hatırlatıyorum: Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, anız yakmayalım."

ÇIKIŞ NEDENİ ANIZ YAKILMASI



Yangın, etkili rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangının, tarlada yakılan anızın ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öğrenildi. Akşam saatlerine kadar 3 helikopterle havadan müdahale edilen yangına karadan müdahale devam ediyor.



YANGIN ISPARTA SINIRINA DAYANDI

Öte yandan alevlerin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyüne yaklaşık 3 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Yangının ilerleme riski nedeniyle Isparta'ya bağlı sınır köylerinde herhangi bir tahliye yapılmazken güvenlik amaçlı önlemler alındı.

ISPARTA VALİLİĞİ UYARDI

Isparta Valiliğinden alınan bilgiye göre, ekipler gelişmeleri yakından takip ederken olası bir sıçramaya karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarılar yapıldı. Yangının kontrol altına alınması için her iki ilde de yoğun mücadele sürüyor. Yangının sınır bölgesindeki ormanlık alanlarda da tehdit oluşturduğu belirtilirken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.