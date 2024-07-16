Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki N.Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Otomobilin refüj üzerindeki çarptığı aydınlatma direği kırılarak devrilirken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücü N.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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