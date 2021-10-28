Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.



Ormanözü Mahallesi'nden ilçe istikametine giden Merve Karakuş yönetimindeki 67 TC 307 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçta sıkışan sürücü Karakuş ile Fadime Aksoy ve Fatoş Karakuş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Fadime Aksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü Karakuş ve Fatoş Karakuş ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Fatoş Karakuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ağır yaralı Merve Karakuş ise yapılan ilk müdahalesinin ardında Konya'ya sevk edildi.

