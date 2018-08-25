İlmihan Kayahan yönetimindeki Karapınar-Konya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçtaki Binnet (68) ve Nafiye Kayahan (66) yaşamını yitirdi. Sürücü İlmihan Kayahan ile otomobilde bulunan Hüseyin Kayahan ve Buse Yazdıç yaralandı.
Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İlmihan Kayahan yönetimindeki Karapınar-Konya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.