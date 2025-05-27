Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, sürücü ile eşi öldü

Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kadir Yıldız (71) ile eşi Fatma Yıldız (70) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray Caddesi ile Memleket Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Kadir Yıldız idaresindeki otomobil ile Ali B’nin kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki arazide park halindeki kamyona çarparak durdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Fatma Yıldız’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan eşi Kadir Yıldız ise ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kamyonette bulunan sürücü Ali B, Durmuş B, Mümine Feride B. ve Zeycan K. de, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Ağır yaralı Kadir Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.