Konya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü

'nın Akşehir ilçesinde Cihat Yavuz (25) idaresindeki 06 ET 4545 plakalı otomobil, D-300 kara yolu İstasyon Kavşağı'nda, Hasan A'nın (34) kullandığı 63 AGS 168 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma Yavuz (51) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR sürücüsü Hasan A. gözaltına alındı.

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