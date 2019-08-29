Konya-Aksaray karayolunun 46'ncı kilometresinde Mustafa Abur (24) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Hamza Avcı (42) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü Abur ile otomobildeki Muhammet Tunahan Topal (25) yaşamını yitirdi.
Konya'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Konya-Aksaray karayolunun 46'ncı kilometresinde Mustafa Abur (24) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Hamza Avcı (42) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.