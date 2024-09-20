Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, O.Ç. (27) yönetimindeki 42 ASY 840 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkisinde şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin kontrolünde araçtaki E.C.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaralanan araç sürücüsü O.Ç, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



E.C.D'nin cenazesi, incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

