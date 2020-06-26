Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü

Afyonkarahisar'dan Konya Akşehir istikametine seyir halinde olan Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Atakent kavşağında kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından trafik işaret levhasına çarparak takla attı.

Araçta bulunan Bahide Karal (49) kaza yerinde, sürücü Karagöz ise Konya’ya hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Yaralanan Hatice Bezciyarar (78) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kazanın ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Necattin Karal (50) ve Emrah Karal'ın (19) ise tedavisi sürüyor.

TRAFİK KAZALARI KAMERADA (ARŞİV)