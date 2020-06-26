Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 26.06.2020 - 14:51

Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü

İlişkili Haberler

Sanatçı Alişan'ın kazasına benzer bir kaza da İzmir'de meydana geldi

Sanatçı Alişan'ın kazasına benzer bir kaza da İzmir'de meydana geldi

Alişan'ın kaza yaptığı olay yerinden fotoğraflar

Alişan'ın kaza yaptığı olay yerinden fotoğraflar

Afyonkarahisar'dan Konya Akşehir istikametine seyir halinde olan Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Atakent kavşağında kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından trafik işaret levhasına çarparak takla attı.

Araçta bulunan Bahide Karal (49) kaza yerinde, sürücü Karagöz ise Konya’ya hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Yaralanan Hatice Bezciyarar (78) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Necattin Karal (50) ve Emrah Karal'ın (19) ise tedavisi sürüyor.

TRAFİK KAZALARI KAMERADA (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...