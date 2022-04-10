Konya'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 10.04.2022 - 13:59

Konya'da otomobil takla attı: 6 yaralı

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'da kontrolden çıkarak takla atan araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Acıpınar Mahallesi yakınında meydana geldi. Hüseyin Abay (31) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Kazada sürücü Abay ile araçtaki Abdulcabbar Elali (42), Hanse Yeşildeniz (10), Ayşe Yeşildeniz (10), Fethi Yeşildeniz (17) ve Cuma Halef (2) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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