Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yücel Özel idaresindeki otomobil, Konya-Ankara karayolunun 71. kilometresinde, Necdet Ö'nün kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle şarampole giren otomobilin sürücüsü Özel ile aracındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Cenazeler, polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
"İBRE 190'A TAKILI KALMIŞ"
TIR şoförü Necdet Ö, kaza yerinde gazetecilere, "Araç çok hızlı olduğundan dolayı hiçbir şey fark edemedim. Zaten otomobilin hız ibresi 190'da takılı kalmış" dedi.
Necdet Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.