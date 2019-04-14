Konya'da Salim Özlü (45) yönetimindeki 42 ABU 419 plakalı otomobil, Hotamış Kavşağı'nda, Mustafa Küçüksu'nun kullandığı 70 E 7111 plakalı balya yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Dilek Özlü (43), Esma Bilgin (40), Pınar Kılınç (20) ve Mehmet Kılınç (25) yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'da otomobil TIR'a çarptı: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'da Salim Özlü (45) yönetimindeki 42 ABU 419 plakalı otomobil, Hotamış Kavşağı'nda, Mustafa Küçüksu'nun kullandığı 70 E 7111 plakalı balya yüklü TIR'a arkadan çarptı.