Konya'da Salim Özlü (45) yönetimindeki 42 ABU 419 plakalı otomobil, Hotamış Kavşağı'nda, Mustafa Küçüksu'nun kullandığı 70 E 7111 plakalı balya yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Dilek Özlü (43), Esma Bilgin (40), Pınar Kılınç (20) ve Mehmet Kılınç (25) yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.