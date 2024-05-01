Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Olay, 'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı.

Seydişehir ilçesinden Üzümlü Mahallesi’ne aracıyla gelen sürücü, mezarlık karşısındaki yolda otomobilinin yanına geldiğinde motor bölümünden bir kedi sesi geldiğini fark etti.

Kediyi motor bölümünden çıkarmak için uğraşan ancak başaramayan sürücü, ardından itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlenen kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraş veren görevliler, akü ve hava filtresini söktükten sonra yavru kediye ulaşabildi.

Aracın motor bölümünden çıkarılan yavru kediye "Umut" ismini verdiği öğrenilen sürücünün sahiplendiği belirtildi.

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs nedeniyle kapatılmıştı: İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı

1 Mayıs nedeniyle kapatılmıştı: İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Kız arkadaşı ile tartışan gruba kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Kız arkadaşı ile tartışan gruba kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Adana'da nehre düşen kişi kayboldu

Adana'da nehre düşen kişi kayboldu

140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu

140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...