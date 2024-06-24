Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

'da Mehmet Kökcü idaresindeki 42 H 3845 plakalı otomobil, Derebucak-Antalya kara yolu Gencek Mahallesi yol ayrımında, Mahmut Ç. yönetimindeki 34 KHK 093 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refjüje çıktı. Kazada sürücü Kökcü ile aynı araçtaki Emine Kökcü kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan Erhan Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da iki işletmeye saldırı: 16 şüpheli gözaltı

Diyarbakır’da iki işletmeye saldırı: 16 şüpheli gözaltı

Marmara’da zehirli balık: İlk görüşte mezgit zannetti, temas edince sol tarafı uyuştu

Marmara’da zehirli balık: İlk görüşte mezgit zannetti, temas edince sol tarafı uyuştu

Milli Saraylar Kurban Bayramı tatilinde 245 bin 980 turist ağırladı

Milli Saraylar Kurban Bayramı tatilinde 245 bin 980 turist ağırladı

Bayram tatilinde Babadağ'dan 7 bin 117 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Bayram tatilinde Babadağ'dan 7 bin 117 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Niğde’de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Niğde’de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan sürücü trafiği tehlikeye soktu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...