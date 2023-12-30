Konya’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da Seydişehir Beyşehir Karayolu Kavak Mahallesi'nde S.A. idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.



Kazada sürücülerden S.A. ile diğer otomobilde bulunan yolcular A.K., D.T.K. ve A.K. yaralandı.



Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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