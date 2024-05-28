Konya'da pastaneye silahlı saldırı

Konya'da bir iş yerine seyir halindeki araçtan ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Konya'da pastaneye silahlı saldırı

'da merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneye saat 23.00 sıralarında bir otomobildeki kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerinin incelemelerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından polis otomobille kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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