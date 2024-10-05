Konya'da pikap refüje çarptı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.İ. idaresindeki 31 ACY 788 plakalı pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile aynı aileden A.İ. ve E.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.