Konya'da plastik atık dönüşüm fabrikasında yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayide bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı plastik geri dönüşüm fabrikasından alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikadaki yangını müdahale etti.



Saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Tesiste büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

