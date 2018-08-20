Konya'da merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ham maddelerin tutuşmasından dolayı kısa sürede yayılan yangına, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Güçlükle kontrol altına alınan yangına müdahale için bölgeye giden İbrahim Dönmez idaresindeki 42 AEJ 86 plakalı itfaiye aracı, Sedirler Kavşağı'nda devrildi.
Yaralanan sürücü Dönmez, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.