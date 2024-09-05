Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı

Konya’da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişinin polis memurlarına ateş açarak kaçtığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı

Saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesinde çalıntı araç olduğu fark edilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında durunca içinde bulunanları yakalamak için polis harekete geçti. O sırada araçtaki şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı.

Şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. ise çevreyi ablukaya alan ve sıkı denetimler yapan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli aracın yanına gelen polis memurlarına ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.

Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı - 1

Öne Çıkan Video

Burun estetiği faciası: Heval Pekgöz'ün ölümünde ihmal var mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Golbol Kadın Milli Takımı Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu

Şanlıurfa'da canlı akrep toplayan kişiye 387 bin lira para cezası

Şanlıurfa'da canlı akrep toplayan kişiye 387 bin lira para cezası

Kırklareli'nde anız yangını

Kırklareli'nde anız yangını

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

CHP Tüzük Kurultayı yarın başlıyor

CHP Tüzük Kurultayı yarın başlıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...