Konya'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.



Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk K. ile Ertan C. arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ertan C. ile Selçuk K. ve kavgaya karışan arkadaşı Mustafa T. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Selçuk K. ve Mustafa T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ertan C. de Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.