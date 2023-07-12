Konya'da rüşvet operasyonu: Denetçi memurlar da gözaltında

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve sigara denetimi yapan memurlara kafe işletmecilerince rüşvet verildiği iddiaları ile ilgili çalışma başlattı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde kafeler, 6 ay boyunca takibe alındı.

Sigara denetçilerinin mekanlara gitmeden önce kafe sahiplerinin ayakçılığını yapan Cemil V.'ye haber verdiği, Cemil V.'nin de kurduğu WhatsApp grubu üzerinde işletmelere bilgi verdiği belirlendi.

Ayrıca kafelere giden denetçilerin olumsuz bir durum olmadığı yönünde tutanak düzenlediği, karşılığında ise Cemil V.'nin işletmecilerden topladığı paraları denetçilere verdiği tespit edildi.