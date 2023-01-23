Konya'da sahte psikologtan 'taciz seansı'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi. F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D'nin seanslarına gitmeye başladı.

Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, 'buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, 'burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?' dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.



''ŞİMDİ KİM KİMİ ÖPÜYOR''

'Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin' diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise 'şimdi kim kimi öpüyor' diyerek tacizlerini sürdürdü.

Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı. Genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

''ONA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM''

İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D., ''Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım" dedi.

