Konya’da saman ve yonca balyaları alev alev yandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde saman ve yonca balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya’da saman ve yonca balyaları alev alev yandı

, ilçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, balya ticareti yapan Y.K. ve S.K.’ye ait saman ve yonca balyalarının bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlara ait iş makineleri ile yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tonlarca saman ve yonca balyası yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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