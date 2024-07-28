Konya’da saman ve yonca balyaları alev alev yandı

Yangın, ilçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, balya ticareti yapan Y.K. ve S.K.’ye ait saman ve yonca balyalarının bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlara ait iş makineleri ile yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tonlarca saman ve yonca balyası yandı.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

