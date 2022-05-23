Konya'da şampiyon motosikletçiyi böyle vurdular

Konya'da şampiyon motorcuyu vuran kişi tutuklanırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak’ta meydana geldi.

2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda şampiyon olan Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti.

ÇALIŞANI TARAFINDAN VURULDU



Bir süre sonra Adım’ın işlettiği eğlence merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi.



Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki hastaneye götürülen Mustafa Adım, kurtarılmadı.

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları eski şampiyonu Mustafa Adım (43)

Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Sivridağ'ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarıp ateş ettiği, kaçmaya çalışan Adım’ı takip edip ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü.