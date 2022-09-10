Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

Konya'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 17:44 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 19:04

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı - 1

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 27 araç ile yangını söndüren 58 personel, soğutma çalışması yapıyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı - 2

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