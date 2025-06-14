Konya'da şiddetli sağanak: Cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu
Konya'da önce dolu ardından sağanak etkili oldu, alt geçitler suyla dolarken sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan dolu ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.
Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesinde cadde, sokak ve bazı alt geçitler suyla doldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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