Konya'da şiddetli sağanak: Cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu

Konya'da önce dolu ardından sağanak etkili oldu, alt geçitler suyla dolarken sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya'da şiddetli sağanak: Cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan dolu ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.

Konya'da şiddetli sağanak: Cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu - 1

Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesinde cadde, sokak ve bazı alt geçitler suyla doldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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