Konya'da şiddetli sağanak: Cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan dolu ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.



Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.