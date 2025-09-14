Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.



İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyeye ait araçlarla beton mikserleri de destek verdi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.