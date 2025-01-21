Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki evde silah stoklandığı ihbarını aldı.



Harekete geçen ekipler, R.G. ile oğlu M.G.'nin ürettikleri tabancaları eve getirdiklerini tespit etti.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, baba ile oğlu yakalandı. Adreste yapılan aramada, 400 tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.