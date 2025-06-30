Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 50 tabanca ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 50 tabanca ele geçirildi
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Beyşehir Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli bir araçta ve ormanlık alanda belirlenen bölgede yapılan aramada, seri numarası bulunmayan, atışa hazır 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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