Konya'da silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Ahırlı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Arda Kurnaz öldü, 5 kişi de yaralandı.

Konya'da silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Ahırlı ilçesine yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Arda Kurnaz Seydişehir Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Taha Kurnaz (31), Şükrü Ali Ever (25), Adem Ever (55), Serkan Karşı (19) ve Ömer Ever (14) ise ve Seydişehir’deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Arda Kurnaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da kar kazaları: Kimi şarampole devrildi, kimi çarpa çarpa durdu!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...