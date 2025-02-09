Konya'da silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Ahırlı ilçesine yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Arda Kurnaz Seydişehir Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Taha Kurnaz (31), Şükrü Ali Ever (25), Adem Ever (55), Serkan Karşı (19) ve Ömer Ever (14) ise Konya ve Seydişehir’deki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Arda Kurnaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

