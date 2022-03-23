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Konya'da silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak götürülen Şakir Öcal'ın, kavgada vurduğu Kerim Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan tarafından burada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 23.03.2022 - 10:56

Konya'da silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence mekanında karşılaşan iki grup, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartıştı.

Daha sonra mekandan çıkan iki grup, tartışmalarını dışarıda sürdürdü.

Saat 04.30 sıralarında çıkan silahlı kavgada Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

''TÜM YARALILARI BIRAK, BABAMLA İLGİLEN''

Olayın ardından babası Kerim Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin Turhan, önce babasını vuran Şakir Öcal'ı öldürdü, ardından havaya ateş açtı.

Bir doktorun başına da silah dayayan Nurettin Turhan "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek tehdit etti.

Polisin müdahalesi ile doktor kurtarılırken, silahlı saldırgan gözaltına aldı.

Diğer yandan silahlı kavgada yaralanan Kerim Turhan ile Musa Akdoğan, sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş ve dolu kovan da ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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