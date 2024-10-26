Konya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Konya'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Konya'da silahlı saldırı: 1 ölü

'da Bayram Çelmeli (49), Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli M.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

İkili arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.

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