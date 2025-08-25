Konya'da silahlı saldırı: Baba-oğula kanlı infaz
Konya'da evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit yaşamını yitirdi.
Konya'da baba ile 11 yaşındaki oğlu uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldü.
Olay, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit (33) ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit (11), apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı.
Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
CENAZELER NİĞDE'YE GÖNDERİLECEK
Baba ile oğlunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrası memleketleri Niğde'ye gönderilecek.
Bu arada 3'ü kız 4 çocuk babası Mehmet Koçyiğit'in, eşinin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.
