Konya'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları öne sürülen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, sokak üzerinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırına uğradı.

Açılan ateş sonucu Yılmaz ve Hüseyin Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.