Konya'da sırtına diken batan genç yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde sırtına ağaçtan diken batması sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Konya'da sırtına diken batan genç yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Olofpalme Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.A., arkadaşlarıyla geri geri yürüyerek sohbet ettiği sırada parkta bulunan gladiçya ağacında bulunan büyük dikenden sırtına battı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan B.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı B.A.'nın burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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