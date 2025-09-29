Konya'da şüpheli ölüm: Yol kenarında cansız bedeni bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde belediyede çalışan bir işçi, saat 09.30 sıralarında Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'ndeki tarlalara giden yolun kenarında bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, adının Yaşar Taşdelenoğlu (28) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemede Taşdelenoğlu'nun vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı.

Aynı mahallede oturduğu tespit edilen Taşdelenoğlu'nun, akşam evden çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi.

Yaşar Taşdelenoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Taşdelenoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.