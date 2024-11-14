Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden Recep Senirli yönetimindeki 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Hamit Bahşiş'in kullandığı 42 GSB 36 plakalı kamyon ile çarpıştı.



Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.