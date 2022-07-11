Konya'da tartıştığı komşusunu öldürdü

Konya'da aralarında husumet bulunan komşusu Besim A. tarafından çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan Emrah Türk, hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 11.07.2022 - 19:19

Konya'da tartıştığı komşusunu öldürdü

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'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Emrah Türk, (35) Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde karşılaştığı Besim A. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Besim A., Türk'ü av tüfeğiyle sırtından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Türk'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Besim A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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