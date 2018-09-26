Konya'da Bülent Sansar (41) idaresindeki demir yüklü TIR, merkez Karatay ilçesi Karapınar-Ereğli yolu köprülü kavşağına geldiğinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü.
Dik bir şekilde alt geçitte duran TIR'ın sürücü Sansar ile araçta bulunan Mahmut Bilgin (24) yaralandı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Sansar ve Bilgin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle alt geçit bir süre trafiğe kapalı kaldı. Vinç yardımıyla TIR kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.