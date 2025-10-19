Konya'da TIR devrildi: Sürücünün durumu ağır
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Konya'da meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Kulu kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otoyola giriş yapmak isteyen yabancı plakalı TIR, Kulu Kavşağı girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumu ağır olan sürücü buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Konya Kulu