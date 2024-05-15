Konya'da TIR kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan TIR sulama kanalına uçtu. Kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Konya'da TIR kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkiinde saat 04.00 sıralarında Emre Tekin idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalı uçtu.

Kazada TIR sürücüsü Emre Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, TIR'da yolcu olarak bulunan Yunus Emre V. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralı yolcu Yunus Emre V. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Emre Tekin’in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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