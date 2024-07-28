Konya’da TIR, tarım aracına çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunda meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Durmuş Çiftçi’nin (65) kullandığı tarım aracı Çetmi Mahallesi yol ayrımında B.S. yönetimindeki 42 AUB 295 plakalı Tır ile çarpıştı.



Kazada TIR’ın altında kalan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.



Durmuş Çiftçi’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.