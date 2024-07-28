Konya'da tırla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

Durmuş Çiftçi'nin (65) kullandığı tarım aracı, Beyşehir-Antalya kara yolu Çetmi Mahallesi yol ayrımında B.S. idaresindeki 42 AUB 295 plakalı tırla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, tarım aracının sürücüsü Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Tır sürücüsü B.S'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

