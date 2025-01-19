Konya'da TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Yazıçayır Kavşağı yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Aksaray yönüne seyir halinde olan R.A. idaresindeki TIR'a yine aynı istikamete seyir halinde olan M.Ü.'nün kullandığı TIR arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Y

aralı sürücü M.Ü.'ye sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.